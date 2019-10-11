وزيرة التشغيل و التكوين المهني تدعو إلى ضرورة إحترام روزنامة تنفيذ مشاريع وبرامج الوزارة و العمل على تقييمها وتطويرها

Vendredi 11 Octobre 2019
وات - دعت وزيرة التشغيل والتكوين المهني السيدة سيدة الونيسي، مساء أمس الخميس، إلى ضرورة إحترام روزنامة تنفيذ مشاريع وبرامج الوزارة و العمل على تقييمها وتطويرها، وذلك خلال أشغال اللقاء الدوري بكل المديرين العامين بالوزارة والمديرين العامين للهياكل الأربعة تحت إشراف الوزارة.
وتم خلال اللقاء التطرق إلى جملة الملفات الفنية والإستراتيجية ذات الأولوية بالوزارة، على غرار الهيكلة الجديدة للوزارة وإعداد دليل إجراءات برامج تحسين التشغيلية، وتقدم تنفيذ موقع الواب الجديد للوزارة والذي سيتم نشره قريبا، وتقييم تجربة التسجيل عن بعد للدخول إلى مراكز التكوين المهني في دورة سبتمبر 2019 بالوكالة التونسية للتكوين المهني، ومدى تقدم استراتيجية عمل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في أفق سنة 2030 والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.
كما تم متابعة تنفيذ محاور الملفات الكبرى للوزارة وهي أساسا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتقدم مشاريع إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني والمخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة.
وتم خلال اللقاء التطرق إلى جملة الملفات الفنية والإستراتيجية ذات الأولوية بالوزارة، على غرار الهيكلة الجديدة للوزارة وإعداد دليل إجراءات برامج تحسين التشغيلية، وتقدم تنفيذ موقع الواب الجديد للوزارة والذي سيتم نشره قريبا، وتقييم تجربة التسجيل عن بعد للدخول إلى مراكز التكوين المهني في دورة سبتمبر 2019 بالوكالة التونسية للتكوين المهني، ومدى تقدم استراتيجية عمل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في أفق سنة 2030 والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.
كما تم متابعة تنفيذ محاور الملفات الكبرى للوزارة وهي أساسا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتقدم مشاريع إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني والمخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة.
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