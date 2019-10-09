زغوان: ''لا علاقة للقائمة الإئتلافية ''الوطن الجديد'' بمحاولة استرجاع ''هبة'' لبناء مصلّى بمقبرة ''بني مار'' بالزريبة'' (المكلف الاعلامي بالحملة الانتخابية للقائمة)

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - أوضح المكلف الإعلامي بالحملة الإنتخابية الإئتلافية "الوطن الجديد"، مؤنس الزريبي، بخصوص ما تم نشره حول استرجاع مواد بناء (100 قضيب من حديد البناء)، كان منحها رئيس القائمة منذ شهر بعنوان هبة لبناء مصلّى بمقبرة منطقة "بني مار" من معتمدية الزريبة، وذلك بعد خسارة القائمة في الانتخابات المذكورة، أن "لا علاقة لأي طرف من أعضاء القائمة أو أنصارها بهذا الموضوع".
وبيّن ذات المصدر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن رئيس القائمة، محمد الزريبي، تبرع لفائدة أهالي المنطقة بهذه المواد المفوترة بإسم أحد المواطنين في إطار عمل جمعياتي، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للشؤون الدينية، مؤكدا أن ما نسب الى القائمة في هذه القضية لا أساس له من الصحة، وفق قوله.
يذكر أن عمدة المنطقة كان قد ذكر لمراسل (وات) اليوم الأربعاء، بأن المكلّف بالحملة الانتخابية لإحدى القائمات الائتلافية التي ترشّحت للانتخابات التشريعية، عمد مساء أمس الثلاثاء، إلى محاولة استرجاع القضبان الحديدية التي كان قدمها رئيس القائمة بعنوان هبة لبناء مصلّى بمنطقة "بني مار" من معتمدية الزريبة، غير أن الأهالي تصدّوا له ومنعوه من رفعها، ما استوجب تدخل المصالح الأمنية.
وبيّن ذات المصدر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن رئيس القائمة، محمد الزريبي، تبرع لفائدة أهالي المنطقة بهذه المواد المفوترة بإسم أحد المواطنين في إطار عمل جمعياتي، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للشؤون الدينية، مؤكدا أن ما نسب الى القائمة في هذه القضية لا أساس له من الصحة، وفق قوله.
يذكر أن عمدة المنطقة كان قد ذكر لمراسل (وات) اليوم الأربعاء، بأن المكلّف بالحملة الانتخابية لإحدى القائمات الائتلافية التي ترشّحت للانتخابات التشريعية، عمد مساء أمس الثلاثاء، إلى محاولة استرجاع القضبان الحديدية التي كان قدمها رئيس القائمة بعنوان هبة لبناء مصلّى بمنطقة "بني مار" من معتمدية الزريبة، غير أن الأهالي تصدّوا له ومنعوه من رفعها، ما استوجب تدخل المصالح الأمنية.
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Par:karimyousef (France )
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