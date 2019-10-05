كلية كينيدي بجامعة هارفارد الامريكية تقدم منحة جامعية للتونسيين للتسجيل في شهادة الماجستير في اختصاص الإدارة العامة

Samedi 05 Octobre 2019



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- أعلنت كلية كينيدي للدراسات الحكومية بجامعة هارفارد الامريكية عن إطلاق منحة جامعية لأول مرة للموظفين التونسيين الراغبين في التسجيل في شهادة الماجستير في اختصاص الإدارة العامة.وأفادت نائبة عميد كلية كيندي للدراسات الحكومية كاتلين كويل في ندوة صحفية انتظمت اليوم السبت، ببادرة من المدرسة الوطنية للإدارة ومكتب تونس لمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفرد، ان برنامج هذه المنحة الجامعية الذي يمتد على 3 سنوات، يتمثل في التكفل بكامل معاليم الدراسة في درجة ماجستير في الادارة العامة لفائدة موظفين تونسيين اثنين تم قبول ترشحهما.وقالت كويل ان "تونس باعتبارها ديمقراطية ناشئة تحتاج إلى تحسين سياستها العمومية الذي يعتبر من بين الأولويات التي أحدث من أجلها هذا البرنامج"، مبينة ان برنامج المنحة الجامعية يهدف أيضا إلى تكوين اطارات القطاع العام "حتى يتمكنوا بدورهم من صياغة سياسات عمومية تعود بالنفع على تونس والتونسيين".من جهتها، اعتبرت العميدة المكلفة بالتنمية بكلية كيندي كريستي جاكوفيتز أن "جامعة هارفرد هي مكان للتميز ويتعين على المترشحين أن يبرهنوا على ما يتحلون به من طموح وكفاءة وارادة للمساهمة في بناء عالم أفضل".يشار الى ان هذه المنحة الدراسية يمولها التونسي حازم بن قاسم، خريج جامعة هارفارد (1992) وذلك تكريمًا لوالده حميدة بن قاسم، الذي يعتبر أول خرّيج جامعي تونسي من كلية كينيدي للدراسات الحكومية بجامعة هارفارد، حيث حصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1972 .