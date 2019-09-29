تشريعية2019-قابس: منظمة ''إرادة ومواطنة'' تنظم مناظرة بين رؤساء قائمات مترشحة للانتخابات التشريعية

Dimanche 29 Septembre 2019



وات

- نظمت منظمة "إرادة ومواطنة" اليوم الاحد باحد النزل بمدينة قابس، مناظرة خاصة برؤساء القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019، شارك فيها 17 مترشحا، وتطرقت الى ثلاثة محاور أساسية تعلقت بالاستثمار والبنية التحتية والصحة والتعليم والحقوق والحريات، وذلك في إطار مشروع المبادرة التونسية لادماج الشباب.وحدد توقيت الإجابة على كل سؤال ب90 ثانية، وتم تخصيص مساحة حرة لكل مترشح بعد كل محور من المحاور الثلاثة للحديث لمدة 90 ثانية.وتهدف منظمة "إرادة ومواطنة" من خلال تنظيم هذه المناظرة إلى اطلاع المواطنين على برامج المترشحين للانتخابات التشريعية وتوعية الشباب بأهمية العملية الانتخابية وضرورة عدم التخلف عن ممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي.وكانت منظمة "إرادة ومواطنة" قد وجهت بكل الوسائل المتاحة الدعوة لكل القائمات الانتخابية المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة قابس للمشاركة في هذه المناظرة التي واكبها عدد من ناشطي المجتمع المدني.