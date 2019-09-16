مدنين: مورو وسعيد في المرتبتين الأولى والثانية بمعتمدية مدنين الجنوبية

Lundi 16 Septembre 2019
وات - أسفرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بعد انتهاء فرز الأصوات بمعتمدية مدنين الجنوبية، التي بلغ عدد الناخبين بها 17525 ناخبا من جملة 37163 مسجلا عن فوز مرشح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، بالمرتبة الأولى، متبوعا بالمترشح المستقل، قيس سعيد، فيما حصل مرشح حزب الحراك، محمد المنصف المرزوقي على المرتبة الثالثة، يليه سيف الدين مخلوف، فيوسف الشاهد.
وتوزعت الأصوات بمعتمدية مدنين الجنوبية على النحو التالي: 1) عبد الفتاح مورو : 4971 صوتا 2) قيس سعيد : 3035 3) محمد المنصف المرزوقي : 2357 4) سيف الدين مخلوف : 2172 5) يوسف الشاهد : 1534
وتوزعت الأصوات بمعتمدية مدنين الجنوبية على النحو التالي: 1) عبد الفتاح مورو : 4971 صوتا 2) قيس سعيد : 3035 3) محمد المنصف المرزوقي : 2357 4) سيف الدين مخلوف : 2172 5) يوسف الشاهد : 1534
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Par:falfoul (Tunisia )
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