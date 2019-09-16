دائرة أريانة: فوز قيس سعيد ونبيل القروي بأغلب أصوات الناخبين بمعتمديات سيدي ثابت وقلعة الأندلس والتضامن

Lundi 16 Septembre 2019



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- فاز كل من نبيل القروي وقيس سعيد بأغلب الأصوات المصرح بها بمعتمديات سيدي ثابت وقلعة الأندلس والتضامن، في حين تواصل الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة، مساء الاثنين، عملية تجميع الأصوات وفرزها بالنسبة لبقية المعتمديات.وقد بلغ عدد الناخبين بمعتمدية سيدي ثابت 7294 ناخبا وعدد اوراق التصويت الملغاة 146 وعدد اوراق التصويت البيضاء 47 اما عدد الاصوات المصرح بها لكل مترشح فبلغت 7101 مع العلم ان عدد المرسمين بالسجل الانتخابي بسيدي ثابت فيبلغ 13075.وتصدر قيس سعيد ترتيب الاصوات بسيدي ثابت ب1742 صوتا ونبيل القروي ب1366 صوتا وعبد الفتاح مورو ب1087 صوتا ويوسف الشاهد ب598 صوتا وعبد الكريم الزبيدي ب483 صوتا واحمد الصافي سعيد ب360 صوتا وعبير موسي ب305 من الاصوات.وبلغ عدد الناخبين بقلعة الاندلس 7115 ناخبا من جملة 14089 مسجلا، فيما بلغ عدد الاوراق الملغاة 109 وعدد اوراق التصويت البيضاء 47 ، أما عدد الاصوات المصرح بها لكل المترشحين فبلغ 6959.وقد فاز نبيل القروي في هذه المعتمدية ب1603 أصوات، في حين تحصل قيس سعيد على 1308 أصوات، يليه عبد الفتاح مورو ب1167 صوتا ويوسف الشاهد ب569 صوتا واحمد الصافي سعيد ب25 صوتا وعبد الكريم الزبيدي ب403 أصوات وسيف الدين مخلوف ب397 صوتا.وبلغ عدد الناخبين بمعتمدية التضامن 19556 ناخبا من جملة 43425 مسجلا، وعدد أوراق التصويت الملغاة 456، وعدد اوراق التصويت البيضاء 150، أما عدد الاصوات المصرح بها، فقد كان في حدود 18938 .وسجلت معتمدية التضامن فوز قيس سعيد ب4242 صوتا ونبيل القروي ب3793 صوتا، يليه عبد الفتاح مورو ب 3289 صوتا ويوسف الشاهد ب1349 صوتا وسيف الدين مخلوف ب 1196 صوتا واحمد الصافي سعيد ب1030 صوتا.