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تحضيرا لكاس العالم الصين 2019- المنتخب الوطني لكرة السلة يلاقي غدا وديا نظيره الالماني

Jeudi 22 Août 2019

Jeudi 22 Août 2019
وات - يجري المنتخب التونسي لكرة السلة يوم غد الجمعة (س09 صباحا )بتوقيت تونس مباراة ودية اولى مع منتخب المانيا في اطار تربصه باليابان تحضيرا للمشاركة في كاس العالم الصين 2019.

وكان وفد المنتخب الوطني لكرة السلة وصل امس إلى مدينة سايتاما اليابانية بعد رحلة دامت أكثر من عشرين ساعة وذلك لمواصلة استعداداته لخوض مونديال الصين 2019 الذي يفتتح يوم 31 اوت الجاري.


وضم وفد المنتخب الوطني اثني عشر لاعبا اختارهم الإطار الفني بقيادة ماريو بالما لتمثيل تونس في الحدث العالمي كما يرافق المنتخب في هذا التربص السيد علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة ويجري المنتخب الوطني لكرة السلة خلال تربص اليبان مقابلتين وديتين اخريين أمام نظيره الياباني يومي الأحد والثلاثاء انطلاقا من السابعة صباحا بتوقيت تونس قبل أن يتحول المنتخب الوطني يوم 28 أوت إلى مدنية غوانغجو الصينية للمشاركة في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة صحبة إسبانيا وإيران وبورتو ريكو..

  
  
     
  
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