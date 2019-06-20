في لقائه برئيس الجمهورية... نبيل بفون يؤكد على جاهزية الهيئة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة

Jeudi 20 Juin 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 20 جوان 2019 بقصر قرطاج، نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .وأفاد نبيل بفون أن اللقاء استعرض استعدادات الهيئة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة خاصة في علاقة بالتنقيحات الجديدة للقانون الانتخابي التي صادق عليها مجلس نواب الشعب مؤخرا.وأكد نبيل بفون على جاهزية الهيئة لإنجاح الاستحقاقات القادمة مشيرا إلى الصعوبات المحتملة في تفعيل التعديلات الجديدة قبل فترة وجيزة من فتح باب الترشحات.