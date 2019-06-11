في وادي الليل ...السجن مدى الحياة في حق 5 شبان اغتصبوا فتاة بعد أن افتكوها من خطيبها تحت التهديد بأسلحة بيضاء

Mardi 11 Juin 2019



باب نات

- قضت يوم الاثنين الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدى الحياة في حق 5 موقوفين افتكوا فتاة من خطيبها تحت التهديد بأسلخة بيضاء ثم تداولوا على مواقعتها والتنكيل بها بعد أن وضعوها اسفل واد بالجهة كما قاموا بتعنيف خطيبها ...وقد اكدت الشاكية انها في يوم الواقعة رافقت خطيبها الى منطقة فلاحية بجهة ولدي الليل للقيام بنزهة ألا انها فوجئت ب5 شبان يحاصرونهم بأسلحة بيضاء ثم قام ثلاثة منهم بمسك خطيبها في حين تولى اثنين اخرين جرها الى مسلك غابي والاعتداء عليها واغتصابها بالكامل شأنه شان صديقه ثم توليا لاحقا شد خطيبها وتمكين بقية المتهمين باغتصابها تحت التهديد بأسلحة بيضاء في شكل سكاكين ..