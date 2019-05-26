لا يوجد اي اضراب على مستوى محطات بيع الوقود والاتحاد العام التونسي للشغل لم يصدر اي برقية اضراب (عضو مجلس الجامعات بمنظمة الاعراف)

Dimanche 26 Mai 2019
وات - أكد عضو مجلس الجامعات بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حسني بوفادن، الأحد، "عدم وجود اي اضراب من قبل العاملين في قطاع توزيع الوقود "و"عدم صدور أي برقية إضراب في هذا الشأن من قبل الاطراف النقابية".
وقال بوفادن في تصريح لـ(وات) " نحن على إتصال مستمر مع ممثلي القطاع بالاتحاد العام التونسي للشغل ولم تصدر الى حد الآن أي برقية إضراب قطاعية ".
وأضاف ان أصحاب محطات بيع الوقود مستعدون لتوقيع الملحقات التعديلية لزيادة أجور العاملين في القطاع ما ان يتم تفعيل الإتفاق الموقع بين أصحاب المحطات ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والقاضي برفع هامش الربح بعد الزيادة الأخيرة في المحروقات.
وقال بوفادن في تصريح لـ(وات) " نحن على إتصال مستمر مع ممثلي القطاع بالاتحاد العام التونسي للشغل ولم تصدر الى حد الآن أي برقية إضراب قطاعية ".
وأضاف ان أصحاب محطات بيع الوقود مستعدون لتوقيع الملحقات التعديلية لزيادة أجور العاملين في القطاع ما ان يتم تفعيل الإتفاق الموقع بين أصحاب المحطات ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والقاضي برفع هامش الربح بعد الزيادة الأخيرة في المحروقات.
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Par:keyser3050 (France )
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