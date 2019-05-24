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وزارة التربية تضع بداية من اليوم، على ذمة المترشحين لامتحان الباكالوريا مجموعة هامة من مقاطع فيديو للمراجعة

Vendredi 24 Mai 2019

Vendredi 24 Mai 2019
وات - تضع وزارة التربية بداية من اليوم الجمعة والأيام الموالية، على ذمة المترشحين لامتحان الباكالوريا دورة 2019، مجموعة هامة من مقاطع فيديو لدروس مراجعة على الشبكة التربوية www.edunet.tn وعلى موقعي التواصل الاجتماعي لوزارة التربية والمركز الوطني للتكنولوجيا في التربية.
وبإمكان المترشحين، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، اليوم، زيارة موقع واب www.bacweb.tn الذي يحتوي على جميع مواضيع الباكالوريا وإصلاحها للدورات الرئيسية والمراقبة خلال السنوات الاخيرة.
ويتنزل هذا الاجراء، حسب البلاغ، في اطار الحر ص على دعم مكتسبات المترشحين لامتحان الباكالوريا واغناء روافدهم المعرفية والبيداغوجية خلال فترة المراجعة، ونسجا على ما دأبت عليه وزارة التربية منذ الدورة الفارطة من خلال تسجيل ونشر عدد من مقاطع الفيديو لدروس المراجعة، وذلك بالتنسيق بين الادارة العامة للبرامج والتكوين المستمر والتفقدية العامة لبيداغوجيا التربية والمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.


  
  
     
  
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