تونس: تسعيرة الحج تبلغ 13896 دينار

Mercredi 22 Mai 2019



وات

- تبلغ تسعيرة الحج لموسم 2019 13896 دينار، وفق ما أعلن عنه وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة.وأضاف أن التسعيرة الحقيقية كان من الممكن أن تصل الى حدود 15 الف دينار لولا تضافر كافة الجهود للتقليص في هذه الكلفة.وأكد عظوم أن ارتفاع تسعيرة الحج يعود الى العديد من العوامل الداخلية والخارجية تعلقت خصوصا بارتفاع سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار التونسي وترفيع السلطات السعودية في معاليم النقل البري بنسبة 70 بالمائة علاوة على ارتفاع تكلفة السكن.