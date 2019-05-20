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بنزرت: عودة معرض ليالي رمضان في مدينة العالية بعد غياب 20 سنة

Lundi 20 Mai 2019

Lundi 20 Mai 2019
وات - بعد غياب تواصل عشرين سنة يستأنف معرض ليالي رمضان بمدينة العالية من ولاية بنزرت النشاط انطلاقا من ليلة 16 رمضان وإلى حدّ يوم عيد الفطر، بفضاء السوق البلدي نهج الشهيد البجاوي بالعالية، وذلك بمشاركة أكثر من 40 عارضا، وفق ما أكّده كاتب عام معتمدية العالية محمد الزغواني لمراسل وات بالجهة .

وأوضح الزغواني ان معرض العالية - ليالي رمضان 2019 هو من مخرجات عدة جلسات عمل انعقدت بالمعتمدية حول الاستعداد لشهر رمضان المعظم ونابعة من الرغبة في تنشيط المدينة إقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و ترفيهيا خلال الشهر الكريم و ايضا المساهمة في القضاء على المظاهر السلبية للإنتصاب الفوضوي خلال سهرات رمضان من قبل التجار المتجولين بالطرقات الرئيسية للمدينة وما يتسبب فيه من تعطيل لحركة المرور و إزعاج للمتساكنين.


وأضاف أنه ينتظر أن تساهم هذه الدورة بفاعلية في حسن تسويق المنتوجات الحرفية المعروفة عن المنطقة والتجارية عموما الى جانب تلبية حاجيات وطلبات الأهالي من الملابس وعيد الفطر المبارك إضافة إلى الصبغة الترفيهية حيث يتزامن المعرض مع مهرجان ليالي المدينة في دورته الرابعة وقد برمجت لجنة التنظيم عرض فقرات موسيقية خلال المعرض وسط اجواء تنشيطية و أسئلة و جوائز ستسند للفائزين .

  
  
     
  
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