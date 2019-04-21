رياض المؤخر: حركة تحيا تونس تطمح للحصول على 109 مقاعد بالبرلمان في الإنتخابات القادمة

Dimanche 21 Avril 2019



وات

- أكد رياض المؤخر القيادي بحركة تحيا تونس، لدى افتتاحه اليوم الأحد، المؤتمر التأسيسي الجهوي للحركة بصفاقس، أن الحزب يطمح للحصول على 109 مقاعد في البرلمان في الإنتخابات التشريعية القادمة، معلنا أن المؤتمر الوطني التأسيسي للحركة سينعقد يوم 28 أفريل الجاري.وأفاد المؤخر بأن حركة تحيا تونس، تتسم بالواقعية عبر البحث عن حلول قابلة للتنفيذ من أجل رفع التحديات الماثلة، معربا عن أمله في أن يكون المؤتمر التأسيسي الجهوي الإنطلاقة الحقيقية لهذا الحزب الناشئ، والخروج بفريق موحد وقوي يساهم في كسب رهان الانتخابات القادمة، باعتبار أن جهة صفاقس "تعد محرارا حقيقيا في الاستحقاقات الانتخابية"، وفق تقديره.من جهته، اعتبر القيادي بالحركة كمال الحاج ساسي، أن الأخلاق السياسية مهمة جدا في العمل السياسي، (في إشارة الى دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص إطلاق مشاورات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية لوضع ميثاق للأخلاق السياسية بهدف تنقية الأجواء في الساحة السياسية)، مؤكدا أن الحركة تراهن على الشباب والكفاءات الواعدة لخدمة البلاد .بدوره، صرح القيادي بالحركة وعضو مجلس نواب الشعب (كتلة الائتلاف الوطني) أنور العذار، بأن الحركة تراهن بفضل طاقاتها وكفاءاتها الشبابية على كسب الانتخابات التشريعية القادمة وتعزيز كتلتها البرلمانية حتى تكون قوية وفاعلة في المشهد السياسي، مبينا أن الحركة تعول على جهة صفاقس كقاعدة انتخابية حاسمة في الاستحقاقات الانتخابية.يذكر أن المؤتمر التأسيسي الجهوي بصفاقس لحركة تحيا تونس، رافقته وقفة احتجاجية لعدد من أنصار الاتحاد الجهوي للشغل، للتنديد بالبيان الذي أصدرته الحركة مساء أمس السبت مساندة لحركة مشروع تونس، على إثر منع نقابيين بمصنع "سياب" بصفاقس باستعمال القوة، وقفة احتجاجية لحركة مشروع تونس أمام مقر المصنع للمطالبة بغلقه.