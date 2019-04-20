الناتج البنكي الصافي لبنك الاسكان يرتفع بقيمة 21 مليون دينار خلال الربع الاول من سنة 2019

Samedi 20 Avril 2019



وات

- ارتفع الناتج البنكي الصافي لبنك الاسكان بقيمة 21 مليون دينار، خلال الربع الاول من سنة 2019 ، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 مما يكشل نموا بنسبة 24,15 بالمائة وفق بيانات اصدرها البنك الجمعة.وارجع البنك ، في بيانات نشرها على موقع بورصة الاوراق المالية بتونس ، تحسن الناتج الصافي الى التطور الايجابي لمنتوجات البنك على غرار ارتفاع قيمة العمولات بمليوني دينار مشكلة نموا بنسبة 10,9 بالمائة وزيادة عائدات المحافظ الاستثمارية بنحو 6 ملايين دينار مما يشكل ارتفاعا بنسبة 22,77 بالمائة.وتطورت ودائع الحرفاء لدى البنك لتبلغ 842 مليون دينار مما يعد ارتفاعا بنسبة 13,82 بالمائة ويعود ذلك اساسا الى تحسن قيمة الودائع مدى الحياة بقيمة 86 مليون دينار وودائع الادخار بقيمة 125 مليون دينار و الودائع لاجل بقيمة 587 مليون دينار مما يشكل ارتفاعا بنسبة 30,95 بالمائة وبلغت أعباء التسيير ،خلال الربع الاول من سنة 2019، زهاء 162 مليون دينار مقابل 111 مليون دينار حققها البنك خلال الربع الاول من سنة 2018 مما يمثل ارتفاعا بنسبة 45,72 بالمائة.وارتفعت أجور موظفي البنك بنحو مليوني دينار مما يعد نموا بنسبة 6,22 بالمائة كما زادت اعباء التسيير بنحو 3 ملايين دينار مما يعد ارتفاعا بنسبة 27,87 بالمائة.ويتداول سهم بنك الاسكان الذي يعد احد البنوك العمومية الثلاثة المدرجة ببورصة تونس للاوراق المالية عند سعر 13,180 د وفق بيانات الافقال ليوم الجمعة 19 افريل 2019.