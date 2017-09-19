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أعوان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ينفذون إضرابا عن العمل غدا الإربعاء

Mardi 19 Septembre 2017
بــاب نــات - ينفذ أعوان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، غدا الإربعاء، إضرابا عن العمل بكل الإدارات المركزية والفرعية، إحتجاجا على عدم إستجابة الطرف لإداري في مختلف الجلسات التفاوضية لمطالبهم المهنية، التي وصفوها ب "المشروعة".

ويطالب أعوان هيئة الإنتخابات، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، عن قسم الشؤون القانونية بالإتحاد العام التونسي للشغل، بترسيمهم حسب المستوى العلمي، وطبقا للفصل عدد 123 من النظام الأساسي الخاص، فضلا عن تشريك الهياكل النقابية في كل ما يهم الحياة المهنية الخاصة بأعوان وإطارات الهيئة.



Publié le:2017-09-19 17:43:34

  
  
  
  
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