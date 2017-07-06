ولاية سيدي بوزيد تحتل المرتبة الاولى في عدد المسجلين للانتخابات البلدية القادمة

Jeudi 06 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-06 20:05:05

- تحتل ولاية سيدي بوزيد المرتبة الاولى في عدد المسجلين للانتخابات البلدية القادمة بـ 7277مسجلا أي مايعادل 066ر7 بالمائة من مجموع المسجلين على المستوى الوطني، وبفارق 46ر2 عن ولاية القصرين صاحبة المرتبة الثانية، حسب ما ذكره، اليوم الخميس، رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، بوجمعة مشي.وأبرز، خلال فعاليات اليوم التحسيسي الذي انتظم بمقر الهيئة و حضره ممثلو عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات والمجتمع المدني، ان ولاية سيدي بوزيد احتلت أيضا المرتبة الأولى وطنيا على مستوى نجاعة أعوان التسجيل من خلال متوسط التسجيل للعون الواحد.وأشار إلى أن عدد مقاعد المجالس البلدية بولاية سيدي بوزيد سيصل الى 330 مقعدا أي بمعدل 1303 ساكن للمعقد الواحد ، وستضم معتمدية سيدي بوزيد اكبر بلدية بالولاية بـ81 الف ساكن 30 مقعدا، وبلدية رحال التي تعد اصغر بلدية بـ8400 ساكن 12 مقعدا، و ستضم 4 معتمديات بالولاية بلديتين وباقي المعتمديات (9) كل واحدة بلدية ليصبح العدد الجملي للبلديات بولاية سيدي بوزيد 17 بلدية.و بين أن عملية التسجيل للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد شهدت اقبالا كبيرا ببلدية سيدي بوزيد المدينة بنسبة 68ر16 بالمائة نظرا للكثافة السكانية بها و سجلت اقل نسبة ببلديات اغلبها حديثة النشأة من ذلك أولاد حفوز بـ7 بالمائة، والسبالة 22ر5 بالمائة ، وسوق الجديد 49ر6 بالمائة، لافتا إلى أن الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد رسمت برامجا للعمل على الترفيع في عدد المسجلين، على غرار اضافة عدد من مكاتب التسجيل في المناطق التي تشهد اقبالا ضئيلا، وتغيير توقيت فتح مكاتب التسجيل، ومضاعفة حملات التحسيس والتوعية بالرغم من وجود مشاكل تتعلق بنقص وسائل النقل بالنسبة لأعوان التسجيل وتأثير التحركات الاحتجاجية التي تسببت في غلق مكتبي تسجيل قارين.يشار الى أن اليوم التحسيسي شهد وقفة احتجاجية لعدد من أهالي حوالي 12 عمادة، على غرار "الاحواز" و"قارة حديد" و"الزيتونة" و"فائض" و"عين رباو" و"الحنية ابازيد" الذين عبّروا عن رفضهم للتقسيم البلدي الجديد واعتبروه لا يراعي مصالحهم و هددوا بمقاطعة التسجيل والانتخابات ما لم تتم إعادة النظر في التقسيم المذكور.شوقي/أم