وزير الشؤون الدينية يؤدي زيارة عمل إلى مدينة طبرقة من ولاية جندوبة

Lundi 19 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-19 21:05:51

- أدى وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، يوم الأحد، زيارة عمل إلى مدينة طبرقة من ولاية جندوبة، أين حضر ختم الحديث الشريف في جامع الرحمة بطبرقة، وتوج الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم.وتوجه عظوم، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية، إلى جامع الفاروق بالورهانية من عمادة الحمام، حيث كان اللقاء مناسبة للاستماع إلى مشاغل أبناء الجهة.وأدى الوزير بالمناسبة زيارة إلى عائلة الشهيد محمد علي التوجاني بمنطقة الناظور بمعتمدية طبرقة، التي عبرت عن اعتزازها وافتخارها بتقديم دم ابنها فداء للوطن، مؤكدة أن مطالبها تتجاوز البعد الشخصي لتشمل التنمية في منطقتهم.ومن ناحيتهم أكد عدد من أهالي الجهة أنهم سيكونون يدا واحدة للذود عن الوطن وحمايته من كل ما من شأنه أن يهدد أمنه.وتعهد والي الجهة بتسمية مدرسة الجهة باسم الشهيد فضلا عن إطلاق اسمه على أحد الشوارع الرئيسية بطبرقة وانجاز نصب تذكاري يخلد بطولته.وتطبيقا لحملة مكافحة الإرهاب نظمت وزارة الشؤون الدينية بالتعاون مع جمعية "شباب وآفاق" مسامرة رمضانية حول موضوع "الإرهاب والتطرف الديني" حضرها الوزير ووالي جندوبة وثلة من الإطارات الدينية وشباب الجهة.وانطلقت المسامرة بإفطار جماعي، تلته مائدة مستديرة تبادل فيها الحضور حوارا حول العديد من المواضيع منها تطوير التعليم في الكتاتيب وتطوير مادة التربية الدينية في المعاهد والمدارس وتنمية حب الوطن لدى الناشئة والشباب، ورغبة بعض الشباب في الكسب السريع دون بذل مجهود بما يجعلهم ينساقون وراء المخاطر، وكيفية التعامل مع مساجين جرائم الإرهاب في المؤسسة السجنية، ونقد الخطاب الديني.كما تم خلال المسامرة تكريم لعائلات بعض شهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية والسجنية.يشار إلى أن وزارة الشؤون الدينية انطلقت في تنظيم العديد من اللقاءات مع الشباب في مختلف الولايات للحوار معهم حول الإرهاب والاطلاع على مقترحاتهم وتصحيح بعض المفاهيم الدينية المغلوطة لديهم.ع ت