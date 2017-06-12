وحدات الحرس الوطني تحجز بضائع مهربة بقيمة تجاوزت 3 مليون دينار خلال الاسبوع الماضي

وأضاف البلاغ أنه تم، أثناء نفس المدة، إلقاء القبض على 613 شخص مفتش عنهم من بينهم 4 عناصر بشبهة انتمائهم إلى تنظيم إرهابي كما تم حجز 65 سيّارة وشاحنة مفتش عنها و8 بنادق صيد و64 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة قانونية.
وبخصوص عمليات اجتياز الحدود خلسة فقد أحبطت وحدات الحرس الوطني 3 عمليات إجتياز للحدود البرية خلسة وألقت القبض على 6 أشخاص فيما أحبطت عمليتي إجتياز للحدود البحرية خلسة وألقت القبض على 8 أشخاص.
عدل
Publié le:2017-06-12 12:14:52
Par:amorbt (Tunisia )
Sur:بين الدكتور المرزوقي و غادة عبدالرازق .. إعلام العار يواصل انحداره !