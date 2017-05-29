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Politique

وزيرة الصحة تبحث مع المكتب الجديد للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة سبل إصلاح القطاع وتطويره

Lundi 29 Mai 2017
بــاب نــات - تناول اللقاء الذي جمع، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، وزيرة الصحة، سميرة مرعي فريعة، بالرئيس الجديد للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، الدكتور الشاذلي الفندري، الذي كان مرفوقا بأعضاء المكتب، سبل إصلاح القطاع وتطويره وذلك بالتركيز على مراجعة العديد من النصوص التشريعية المنظمة له.

ومن أهم هذه النصوص التي ستتم مراجعتها، وفق بلاغ إعلامي لوزارة الصحة، قانون 55-73 المنظم للمهن الصيدلية، والامر عدد 1206-92 المنظم لاستغلال صيدليات البيع بالتفصيل، إضافة إلى إصدار قرارات جديدة من بينها قرار يتعلق بتنظيم توزيع المواد شبه الطبية.

وتم التأكيد، خلال هذا اللقاء أيضا، على أهمية مواصلة العمل في نطاق لجان مشتركة بهدف التسريع بإصلاح قطاع الصيدلة في تونس، بحسب ما تضمنه نص البلاغ الاعلامي لوزارة الصحة.




Publié le:2017-05-29 17:53:45

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1 de 1 commentaires pour l'article 143365

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Lundi 29 Mai 2017 à 18h 57m | Par           
إصلاح قطاع الصيدلة يكمن في تحرير الصيادلة الجدد من اللوبيات المتمكنة عبر العمادة بالقطاع ضد مبدا حرية النشاط



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