وزيرة الصحة تبحث مع المكتب الجديد للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة سبل إصلاح القطاع وتطويره

Lundi 29 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-29 17:53:45

- تناول اللقاء الذي جمع، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، وزيرة الصحة، سميرة مرعي فريعة، بالرئيس الجديد للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، الدكتور الشاذلي الفندري، الذي كان مرفوقا بأعضاء المكتب، سبل إصلاح القطاع وتطويره وذلك بالتركيز على مراجعة العديد من النصوص التشريعية المنظمة له.ومن أهم هذه النصوص التي ستتم مراجعتها، وفق بلاغ إعلامي لوزارة الصحة، قانون 55-73 المنظم للمهن الصيدلية، والامر عدد 1206-92 المنظم لاستغلال صيدليات البيع بالتفصيل، إضافة إلى إصدار قرارات جديدة من بينها قرار يتعلق بتنظيم توزيع المواد شبه الطبية.وتم التأكيد، خلال هذا اللقاء أيضا، على أهمية مواصلة العمل في نطاق لجان مشتركة بهدف التسريع بإصلاح قطاع الصيدلة في تونس، بحسب ما تضمنه نص البلاغ الاعلامي لوزارة الصحة.