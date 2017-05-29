ومن أهم هذه النصوص التي ستتم مراجعتها، وفق بلاغ إعلامي لوزارة الصحة، قانون 55-73 المنظم للمهن الصيدلية، والامر عدد 1206-92 المنظم لاستغلال صيدليات البيع بالتفصيل، إضافة إلى إصدار قرارات جديدة من بينها قرار يتعلق بتنظيم توزيع المواد شبه الطبية.
وتم التأكيد، خلال هذا اللقاء أيضا، على أهمية مواصلة العمل في نطاق لجان مشتركة بهدف التسريع بإصلاح قطاع الصيدلة في تونس، بحسب ما تضمنه نص البلاغ الاعلامي لوزارة الصحة.
Publié le:2017-05-29 17:53:45
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
Sur: وزيرة الصحة تبحث مع المكتب الجديد للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة سبل إصلاح القطاع وتطويره