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أمن باردو ينجح في انقاذ طفلة من مصير الطفلة " يقين" الملاسين

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AI Creation / صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Novembre 2026 - 22:00 قراءة: 1 د, 12 ث
      
في ضربة امنية نوعية نجح أعوان واطارات فرقة الشرطة العدلية بباردو من انقاذ طفلة من مصير الطفلة " يقين " اثر نجاحهم في تخليصها من براثن أحد اباطرة المخدرات الذي يحمل كنية " بانانا" الذي كان يعد لادماجها في عالم المخدرات،
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وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو مفادها اندماج أحد الشبان من سكان باردو في مجال ترويج المخدرات حيث أصبح من اباطرة الترويج باحواز العاصمة، حيث تم تحديد مكان اقامته ومداهمته وحجز أكثر من كيلوغرام من أنواع مختلفة من المخدرات، غير أن المظنون فيه تمكن من التحصن بالفرار قبل وصول اعوان الأمن،
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وحسب ذات المعطيات فقد أبقى أعوان الشرطة العدلية على وضع بارون المخدرات " بانانا" تحت المراقبة السرية إلى ان وردت عليهم معلومة مفادها تسوغه شقة بجهة العقبة، ليتم تحديد عنوانها وبالتنسيق مع النيابة العمومية تولوا مداهمتها حيث تم ضبطه داخلها وحجز كميات هامة من المخدرات، كما تم ضبط طفلة قاصر تبين أنها محل تفتيش لفائدة عائلتها، بسبب غيابها عن منزلهم،
وبينت الأبحاث ان بارون المخدرات " بانانا" نجح في استقطاب الطفلة مستغلا صغر سنها واقنعها بالإقامة معه وشرع في تلقينها استهلاك المواد المخدرة،

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ ببارون المخدرات وتسليم الطفلة الى عائلتها
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