إحالة إلياس الشواشي على الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة إلياس الشواشي، ابن السياسي غازي الشواشي، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لمحاكمته من أجل التهم المنسوبة إليه.وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قررت فتح بحث تحقيقي ضد إلياس الشواشي، على خلفية تدوينات وتسجيلات فيديو منسوبة إليه، وذلك من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية.وقررت دائرة الاتهام إحالتهعلى أنظار الدائرة الجنائية المختصة، للنظر في القضية والفصل في التهم المنسوبة إليه.