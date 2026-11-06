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إحالة إلياس الشواشي على الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Novembre 2026 - 15:06 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة إلياس الشواشي، ابن السياسي غازي الشواشي، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لمحاكمته من أجل التهم المنسوبة إليه.
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وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قررت فتح بحث تحقيقي ضد إلياس الشواشي، على خلفية تدوينات وتسجيلات فيديو منسوبة إليه، وذلك من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية.


وقررت دائرة الاتهام إحالته بحالة فرار على أنظار الدائرة الجنائية المختصة، للنظر في القضية والفصل في التهم المنسوبة إليه.
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