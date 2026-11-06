منتدى الشراكة من أجل المهارات للاعلام والتوجيه" يوم 11 نوفمبر 2026 بمدينة العلوم بتونس العاصمة

تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، منتدى الشراكة من أجل المهارات للإعلام والتوجيه، يوم الاربعاء 11 نوفمبر 2026 بمدينة العلوم بتونسويهدف المنتدى الى دعم أطر التعاون المشترك بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي لملاءمة التكوين والمهارات مع المعايير الدولية والتحولات التكنولوجية المتسارعة الى جانب التعرف على برامج تنمية المهارات والكفاءات المطلوبة مستقبلا في سوق الشغل للحد من نسب البطالة وضمان مرونة الاندماج الاقتصاديوسيشهد المنتدى مشاركة الباحثين عن الشغل والراغبين في تطوير مهاراتهم والتعرف على الفرص الجديدة للتكوين والشغيل الى جانب الفاعلين في قطاعات التعليم والتكوين المهني والتشغيل والمستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعيويُتضمن البرنامج تنظيم لقاءات مباشرة مع هياكل التكوين والتشغيل وتوفير فضاءات للاعلام والتوجيه المهني فضلا عن تقديم النصائح والارشادات المتعلقة باختيار المسارات المهنية وتعزيز فرص ااندماج في الحياة المهنيةيعد منتدى الاعلام والتوجيه للشراكة من أجل المهارات بين تونس والاتحاد الاوروبي تظاهرة موجهة أساسا الى الباحثين عن الشغل والطلبة والمتكونين لتعريفهم بفرص التشغيل والتكوين المهني والتنقل المهني القانونيفي تونس وأوروباوتكمن أهمية هذه التظاهرة في كونها لا تقتصر على التعريف بعروض الشغل بل توفر للباحثين عن عمل معلومات حول المسارات المهنية والتكوينية ومتطلبات سوق الشغل التونسية والأوروبية واجراءات التنقل المهني القانونيودعت الوكالة الراغبين في اكتشاف آفاق جديدة لمستقبلهم المهني والتعرف على الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل التسجيل والمشاركة عبر الرابط التاليhttps://registration.focale.agency/forum-talents-tunisie-ue-2026