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باردو: الإطاحة بلصّ جوامع إثر ضبطه متلبسا بسرقة باب من الألومنيوم

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Novembre 2026 - 20:04 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تمكن أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية بباردو من إلقاء القبض على شخص يُشتبه في تورطه في سرقة أغراض من عدد من الجوامع، وذلك إثر ضبطه متلبسا بسرقة باب من الألومنيوم من أحد الجوامع بالجهة.


وتفيد المعطيات المتوفرة بأن فرقة الشرطة العدلية بباردو تعهدت بالبحث في ملابسات تعرض بعض الجوامع إلى السرقة، بعد تعمد شخص مجهول الاستيلاء على عدد من أغراضها.


وبناء على الأبحاث والتحريات، توجهت الشكوك نحو أحد الأشخاص الذي كان يستعمل عربة مجرورة لإخفاء المسروقات ونقلها. وعلى إثر ذلك، وضعه أعوان الأمن تحت المراقبة، قبل نصب كمين محكم أفضى إلى ضبطه بصدد سرقة باب من الألومنيوم، بعد اقتلاعه من أحد الجوامع بباردو.


وقد تمت محاصرته وإلقاء القبض عليه، مع حجز الباب المسروق بحوزته. وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة البحث.
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