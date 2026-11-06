بنزرت: المصادقة على مشروع تعبيد عدد من الطرقات البلدية بمعتمدية العالية

صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ببنزرت، خلال اجتماعها المنعقد، اليوم الجمعة، بمقر الولاية، على مشروع تعبيد عدد من الطرقات البلدية بمعتمدية العالية، وفق ما ورد بالصفحة الرسميّة للولاية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك".كما قرّرت اللجنة خلال نفس الاجتماع نشر طلبات العروض الخاصة بمشروع تهيئة نادي الأطفال برأس الجبل خلال الأسبوع المقبل، وتولت المصادقة على تقرير تقييم العروض للتزود بالمواد الغذائية لفائدة عدد من المؤسسات العدلية، وإتمام بعض الإجراءات المالية المتعلقة بصفقتي بناء قاعتين تحضيريتين بكل من مدرستي بني عرام والخترشة بمعتمدية جومين، وباستكمال اشغال تهيئة ملعب الطيب المهيري بماطر.من جهة أخرى، أرجأت اللجنة البت في عدد من الملفات والمصادقة عليها للجلسة الدورية المقبلة، بينما أكّد رئيسها الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد حرص السلط الجهوية على تأمين كل ظروف انطلاق إنجاز المشاريع المصادق عليها ومتابعتها بالتعاون والتنسيق مع بقية الهياكل ذات العلاقة، بما من شأنه تحقيق أهدافها ووظيفيتها في مزيد تدعيم جودة الحياة بالجهة.