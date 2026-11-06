دورة المرحوم الهاشمي رزق الله الدولية لكرة اليد : فوز المنتخب الروسي على نظيره الياباني 36 - 27
فاز المنتخب الروسي اليوم الجمعة على نظيره الياباني بنتيجة 36 - 27 في اليوم الثاني من دورة المرحوم الهاشمي رزق الله الدولية لكرة اليد التي تحتضنها تونس من 5 الى 7 نوفمبر الجاري.
وتختتم الدورة غدا السبت بلقاء المنتخب التونسي ونظيره الروسي، حيث سيتوّج الفريق الفائز باللقب.
وكان المنتخب التونسي قد تغلب أمس الخميس على نظيره الياباني بنتيجة 38 - 30.
وفي ما يلي تذكير بالنتائج وبقية برنامج الدورة:
الخميس 5 نوفمبر 2026
تونس - اليابان 38- 30
الجمعة 6 نوفمبر 2026
روسيا - اليابان 36 - 27
السبت 7 نوفمبر 2026
تونس - روسيا (16:00 س)
وتختتم الدورة غدا السبت بلقاء المنتخب التونسي ونظيره الروسي، حيث سيتوّج الفريق الفائز باللقب.
وكان المنتخب التونسي قد تغلب أمس الخميس على نظيره الياباني بنتيجة 38 - 30.
وفي ما يلي تذكير بالنتائج وبقية برنامج الدورة:
الخميس 5 نوفمبر 2026
تونس - اليابان 38- 30
الجمعة 6 نوفمبر 2026
روسيا - اليابان 36 - 27
السبت 7 نوفمبر 2026
تونس - روسيا (16:00 س)
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