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دورة المرحوم الهاشمي رزق الله الدولية لكرة اليد : فوز المنتخب الروسي على نظيره الياباني 36 - 27

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Novembre 2026 - 21:10 قراءة: 0 د, 30 ث
      
فاز المنتخب الروسي اليوم الجمعة على نظيره الياباني بنتيجة 36 - 27 في اليوم الثاني من دورة المرحوم الهاشمي رزق الله الدولية لكرة اليد التي تحتضنها تونس من 5 الى 7 نوفمبر الجاري.
وتختتم الدورة غدا السبت بلقاء المنتخب التونسي ونظيره الروسي، حيث سيتوّج الفريق الفائز باللقب.

وكان المنتخب التونسي قد تغلب أمس الخميس على نظيره الياباني بنتيجة 38 - 30.
وفي ما يلي تذكير بالنتائج وبقية برنامج الدورة:

 
الخميس 5 نوفمبر 2026

تونس - اليابان 38- 30
 
الجمعة 6 نوفمبر 2026
روسيا - اليابان  36 - 27
 
السبت 7 نوفمبر 2026
تونس - روسيا (16:00 س)
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