دورة المرحوم الهاشمي رزق الله الدولية لكرة اليد : فوز المنتخب الروسي على نظيره الياباني 36 - 27

فاز المنتخب الروسي اليوم الجمعة على نظيره الياباني بنتيجة 36 - 27 في اليوم الثاني من دورة المرحوم الهاشمي رزق الله الدولية لكرة اليد التي تحتضنها تونس من 5 الى 7 نوفمبر الجاري.وتختتم الدورة غدا السبت بلقاء المنتخب التونسي ونظيره الروسي، حيث سيتوّج الفريق الفائز باللقب.وكان المنتخب التونسي قد تغلب أمس الخميس على نظيره الياباني بنتيجة 38 - 30.وفي ما يلي تذكير بالنتائج وبقية برنامج الدورة:تونس - اليابان 38- 30روسيا - اليابان 36 - 27تونس - روسيا (16:00 س)