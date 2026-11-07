وزير التعليم العالي يستقبل طلبة المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس المتوّجين في المسابقة العالمية لتصميم المستقبل والابتكار

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، اليوم الجمعة، بمقرّ الوزارة، وفدا عن المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس (ENSIT)، يتقدمه مديرها حسان صديق مرفوقًا بالطلبة الذين أحرزوا الميدالية البرونزية في الدورة التاسعة من المسابقة العالمية لتصميم المستقبل والابتكار (GCD4F 2026).تُوّج مشروع «MindEase»، وهو نموذج أوّلي وظيفي يوظّف الذكاء الاصطناعي والتعلّم بالتعزيز (Reinforcement Learning) لتكييف المحتوى التعليمي آنيًا وفق احتياجات المتعلّمين لفريق المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، بإحدى الميداليات البرونزية من بين ستة مشاريع فازت بالميداليات الرئيسية لهذه المسابقة العالمية.و يتكوّن الفريق المتوّج «The Architects» من الطلبة: المثنّى طه خلف الله، آية ضريف، وريحان عيسى. وقد قدّموا مشروع ، بما يفتح آفاقًا للتعلّم الشخصي وتحسين جودة التجربة البيداغوجية.وقد انعقدت المسابقة بجامعة بكين التربوية بجمهورية الصين الشعبية، يومي 24 و25 أكتوبر 2026، بالتعاون مع معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في التعليم. وقد شهدت مشاركة أكثر من ألف طالبا وطالبة من أكثر من أربعين دولة ومنطقة.و يعكس هذا النجاح، حسب البلاغ، الديناميكية التي تشهدها المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس في التكوين الهندسي والبحث التطبيقي والانفتاح الدولي. ويُضاف إلى مبادراتها البحثية مشروع قاعدة البيانات «TUN-MarineLitter» المخصّصة لرصد النفايات الساحلية من صور الطائرات دون طيار وتوظيفها في تطبيقات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي.ونوّه الوزير خلال اللقاء المنعقد بحضور رئيس الديوان مراد بالأسود، بالإنجاز المشرّف للطلبة وبقدرتهم على المنافسة والتميّز عالميًا، مثمّنًا جهود الإطار الأكاديمي والبيداغوجي والإداري للمدرسة، ومؤكّدًا أهمية دعم المبادرات الطلابية والبحث العلمي والابتكار لتعزيز إشعاع الجامعة التونسية.كما ثمّن إسهام قسم الهندسة والرياضيات التطبيقية والنمذجة (GMAM)، برئاسة الأستاذ سفيان القاسمي، وبمرافقة الأستاذة سلوى المرايحي للفريق خلال مسار إعداد المشروع والتي ساهمت في وصول ثلاثة طلبة من ENSIT إلى منصّة التتويج العالمية.