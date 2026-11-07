Babnet   Latest update 07:43 Tunis

وزير التعليم العالي يستقبل طلبة المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس المتوّجين في المسابقة العالمية لتصميم المستقبل والابتكار

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aee45bc9ca262.62866203_gqhfnpomljkie.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Novembre 2026 - 07:43 قراءة: 1 د, 17 ث
      
استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، اليوم الجمعة،  بمقرّ الوزارة، وفدا عن المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس (ENSIT)، يتقدمه مديرها حسان صديق مرفوقًا بالطلبة الذين أحرزوا الميدالية البرونزية في الدورة التاسعة من المسابقة العالمية لتصميم المستقبل والابتكار (GCD4F 2026).
تُوّج مشروع «MindEase»، وهو نموذج أوّلي وظيفي يوظّف الذكاء الاصطناعي والتعلّم بالتعزيز (Reinforcement Learning) لتكييف المحتوى التعليمي آنيًا وفق احتياجات المتعلّمين لفريق المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، بإحدى الميداليات البرونزية من بين ستة مشاريع فازت بالميداليات الرئيسية لهذه المسابقة العالمية.

و يتكوّن الفريق المتوّج «The Architects» من الطلبة: المثنّى طه خلف الله، آية ضريف، وريحان عيسى. وقد قدّموا مشروع ، بما يفتح آفاقًا للتعلّم الشخصي وتحسين جودة التجربة البيداغوجية.
 

وقد انعقدت المسابقة بجامعة بكين التربوية بجمهورية الصين الشعبية، يومي 24 و25 أكتوبر 2026، بالتعاون مع معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في التعليم. وقد شهدت مشاركة أكثر من ألف طالبا وطالبة من أكثر من أربعين دولة ومنطقة.
و يعكس هذا النجاح، حسب البلاغ،  الديناميكية التي تشهدها المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس في التكوين الهندسي والبحث التطبيقي والانفتاح الدولي. ويُضاف إلى مبادراتها البحثية مشروع قاعدة البيانات «TUN-MarineLitter» المخصّصة لرصد النفايات الساحلية من صور الطائرات دون طيار وتوظيفها في تطبيقات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي.

ونوّه  الوزير خلال اللقاء المنعقد بحضور رئيس الديوان مراد بالأسود،  بالإنجاز المشرّف للطلبة وبقدرتهم على المنافسة والتميّز عالميًا، مثمّنًا جهود الإطار الأكاديمي والبيداغوجي والإداري للمدرسة، ومؤكّدًا أهمية دعم المبادرات الطلابية والبحث العلمي والابتكار لتعزيز إشعاع الجامعة التونسية.
كما ثمّن إسهام قسم الهندسة والرياضيات التطبيقية والنمذجة (GMAM)، برئاسة الأستاذ سفيان القاسمي، وبمرافقة الأستاذة سلوى المرايحي للفريق خلال مسار إعداد المشروع والتي ساهمت في وصول ثلاثة طلبة من ENSIT إلى منصّة التتويج العالمية.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339215

babnet

كل الأخبار...

07:43 - وزير التعليم العالي يستقبل طلبة المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس المتوّجين في المسابقة العالمية لتصميم المستقبل والابتكار
07:20 - وزير الفلاحة يؤكّد على التوسّع في المساحات المروية واعتماد الخارطة البيومناخية في توزيع البذور الممتازة
أمس 22:43 - ملتقى تونس للرواية العربية يستضيف 18 دولة تحت شعار " الرّواية الخضراء: تمثّلات الواقع وآفاق السّرد"
أمس 22:27 - ترامب: الأمور تسير على نحو جيد جدا مع إيران.. نحن نتفاوض معها
أمس 22:03 - باجة: تقديرات بإنتاج 32 ألف طنّ من الزيتون خلال الموسم الحالي
أمس 22:00 - أمن باردو ينجح في انقاذ طفلة من مصير الطفلة " يقين" الملاسين
أمس 21:41 - شيلتون يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس للتنس إثر فوز صعب على بول
أمس 21:14 - عبد الرحمن السيد: واشنطن تموّل الجيش الإسرائيلي وتزوّده بالأسلحة
أمس 21:11 - منتدى الشراكة من أجل المهارات للاعلام والتوجيه" يوم 11 نوفمبر 2026 بمدينة العلوم بتونس العاصمة
أمس 21:10 - دورة المرحوم الهاشمي رزق الله الدولية لكرة اليد : فوز المنتخب الروسي على نظيره الياباني 36 - 27
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 نوفمبر 2026 | 27 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:18
14:56
12:10
06:49
05:21
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
16° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
22°-15
25°-15
26°-16
27°-15
  • Avoirs en devises 23957,9
  • (05/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38338 DT
  • (05/11)
  • 1 $ = 3,00608 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/11)     1263,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/11)   29191 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab