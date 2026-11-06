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باجة: تقديرات بإنتاج 32 ألف طنّ من الزيتون خلال الموسم الحالي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Novembre 2026 - 22:03 قراءة: 0 د, 46 ث
      
 تُشير تقديرات الهياكل المهنية الفلاحية بولاية باجة إلى أنّ صابة الزيتون بالجهة ستبلغ خلال الموسم الفلاحي الحالي نحو 32 ألف طن، أي ما يعادل 6500 طن من زيت الزيتون، مقابل إنتاج ناهز 60 ألف طن خلال الموسم المنقضي، بما يعكس تراجعا في الإنتاج يقدّر بحوالي 50 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي، حسب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري شكري الدجبي.
وقال الدجبي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، إنّ هذا التراجع يعتبر أمرا طبيعيا، باعتبار ارتباط إنتاج الزيتون بظاهرة "المعاومة"، التي تتمثل في تعاقب موسم وفير الإنتاج يليه موسم متواضع الصابة، مشيرا إلى أنّ ارتفاع درجات الحرارة خلال الصائفة المنقضية ساهم بدوره في تراجع الإنتاج.

وأكد، في ذات الإطار، أن طاقة المعاصر الموجودة بولاية باجة كافية لتحويل إنتاج الجهة من الزيتون لسنة 2026، علما أن موسم جني زيتون الزيت قد انطلق رسميا بباجة يوم غرّة نوفمبر الجاري، بينما انطلق موسم جني زيتون الطاولة خلال شهر أكتوبر المنقضي.     
يذكر أن مساحات الزياتين بولاية باجة تفوق 40 ألف هكتار تضم حوالي 5 ملايين شجرة زيتون.
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