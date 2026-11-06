شيلتون يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس للتنس إثر فوز صعب على بول

تأهل بن ​شيلتون المصنف الرابع عالميا ‌إلى ‌الدور نصف النهائي ‌ببطولة باريس لتنس الأساتذة بفوز صعب على مواطنه الأمريكي ⁠تومي بول 6-4 و4-6 و6-3 اليوم الجمعة.و​لم يحصل أي من اللاعبين على ⁠نقطة كسر إرسال في المجموعة الأولى المتكافئة، إلى ⁠أن حصل شيلتون، الذي وصل إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، على نقطتي كسر إرسال عند تقدمه 5-4 بعد خطأين مزدوجين ​من بول.وحسم شيلتون كسر الإرسال عبر النقطة الثانية، ‌لكنه تعرض لكسر إرسال في الشوط الأول من المجموعة الثانية. ⁠وكان ذلك كافيا ‌لبول لتعديل النتيجة وإجبار شيلتون على خوض مجموعة ثالثة حاسمة.ولم يتمكن شيلتون من استغلال نقطة كسر إرسال مبكرة للتقدم 2-صفر ‌في المجموعة الثالثة، ⁠لكنه واصل الضغط، وكسر إرسال بول قبل أن يتقدم 4-1.وسيلتقي شيلتون الفائز في مباراة الدور ربع النهائي بين ‌الفرنسي ⁠لوكا فان آش والأسترالي رينكي هيجيكاتا.