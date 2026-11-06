شيلتون يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس للتنس إثر فوز صعب على بول
تأهل بن شيلتون المصنف الرابع عالميا إلى الدور نصف النهائي ببطولة باريس لتنس الأساتذة بفوز صعب على مواطنه الأمريكي تومي بول 6-4 و4-6 و6-3 اليوم الجمعة.
ولم يحصل أي من اللاعبين على نقطة كسر إرسال في المجموعة الأولى المتكافئة، إلى أن حصل شيلتون، الذي وصل إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، على نقطتي كسر إرسال عند تقدمه 5-4 بعد خطأين مزدوجين من بول.
وحسم شيلتون كسر الإرسال عبر النقطة الثانية، لكنه تعرض لكسر إرسال في الشوط الأول من المجموعة الثانية. وكان ذلك كافيا لبول لتعديل النتيجة وإجبار شيلتون على خوض مجموعة ثالثة حاسمة.
ولم يتمكن شيلتون من استغلال نقطة كسر إرسال مبكرة للتقدم 2-صفر في المجموعة الثالثة، لكنه واصل الضغط، وكسر إرسال بول قبل أن يتقدم 4-1.
وسيلتقي شيلتون الفائز في مباراة الدور ربع النهائي بين الفرنسي لوكا فان آش والأسترالي رينكي هيجيكاتا.
ولم يحصل أي من اللاعبين على نقطة كسر إرسال في المجموعة الأولى المتكافئة، إلى أن حصل شيلتون، الذي وصل إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، على نقطتي كسر إرسال عند تقدمه 5-4 بعد خطأين مزدوجين من بول.
وحسم شيلتون كسر الإرسال عبر النقطة الثانية، لكنه تعرض لكسر إرسال في الشوط الأول من المجموعة الثانية. وكان ذلك كافيا لبول لتعديل النتيجة وإجبار شيلتون على خوض مجموعة ثالثة حاسمة.
ولم يتمكن شيلتون من استغلال نقطة كسر إرسال مبكرة للتقدم 2-صفر في المجموعة الثالثة، لكنه واصل الضغط، وكسر إرسال بول قبل أن يتقدم 4-1.
وسيلتقي شيلتون الفائز في مباراة الدور ربع النهائي بين الفرنسي لوكا فان آش والأسترالي رينكي هيجيكاتا.
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