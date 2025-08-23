Babnet   Latest update 18:08 Tunis

عاصفة في سيدي بوزيد تتسبب في سقوط جدار وتضرّر عدد من السيارات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a9f22d9b4764.78343679_goipeqhjfmnkl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 23 Août 2025 - 17:53
      
أفاد المرصد التونسي للطقس والمناخ، اليوم السبت 23 أوت 2025، أنّ عاصفة رعدية مصحوبة برياح هابطة قوية شهدتها ولاية سيدي بوزيد خلّفت بعض الأضرار المادية.

وبحسب المعطيات الأولية، أدت قوة الرياح إلى سقوط جدار مصنع طماطم قديم وغير مستغل، دون أن تسجل أي إصابات أو خسائر بشرية.



وأكد المرصد أن الوضع تحت المتابعة المستمرة، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر خلال التقلبات الجوية المفاجئة.





