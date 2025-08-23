عاصفة في سيدي بوزيد تتسبب في سقوط جدار وتضرّر عدد من السيارات
أفاد المرصد التونسي للطقس والمناخ، اليوم السبت 23 أوت 2025، أنّ عاصفة رعدية مصحوبة برياح هابطة قوية شهدتها ولاية سيدي بوزيد خلّفت بعض الأضرار المادية.
وبحسب المعطيات الأولية، أدت قوة الرياح إلى سقوط جدار مصنع طماطم قديم وغير مستغل، دون أن تسجل أي إصابات أو خسائر بشرية.
وأكد المرصد أن الوضع تحت المتابعة المستمرة، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر خلال التقلبات الجوية المفاجئة.
