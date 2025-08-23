وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الإثنين المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66cb93ef389db7.75307443_goeqhiklpjnfm.jpg width=100 align=left border=0>

يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، على رأس وفد تونسي في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المُزمع عقده يوم الإثنين 25 أوت الجاري بجدّة، بتكليف من رئيس الجمهورية



وسيبحث الاجتماع، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، التطورات الأخيرة الخطيرة في قطاع غزة والعدوان الصهيوني الهمجي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق والسبل الكفيلة بمواجهتها وفق خطة عمل عربية إسلامية موحدة

