باب سويقة: الإطاحة بمنحرف خطير محل 14 منشور تفتيش

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a9891c749f65.90575222_qjmglienhfkpo.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّنت الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بباب سويقة، من إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير محل أكثر من 14 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية.



الموقوف تخصّص في عمليات السلب والسرقة بالنطر، خاصة بمحطات المترو والحافلات بجهة باب الخضراء، حيث كان يعمد إلى استهداف المواطنين في وسائل النقل العمومي ومحيطها، وهو ما تسبب في حالة من الخوف والاحتقان في صفوف المتضررين.

