باب سويقة: الإطاحة بمنحرف خطير محل 14 منشور تفتيش
تمكّنت الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بباب سويقة، من إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير محل أكثر من 14 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية.
الموقوف تخصّص في عمليات السلب والسرقة بالنطر، خاصة بمحطات المترو والحافلات بجهة باب الخضراء، حيث كان يعمد إلى استهداف المواطنين في وسائل النقل العمومي ومحيطها، وهو ما تسبب في حالة من الخوف والاحتقان في صفوف المتضررين.
و قد تمكن عدد من الضحايا التعرف على الموقوف بعد القبض عليه، ليتم استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض، في انتظار إحالته على القضاء لمحاسبته على ما نُسب إليه.
