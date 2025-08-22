النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر "التعتيم الإعلامي على مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a74f138c48d9.51906353_kjqhomngfeipl.jpg width=100 align=left border=0>

استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة، ما أسمته التعتيم الإعلامي على الحدث الذي نظمه يوم أمس الاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرة بأنه تصرف غير مقبول يضر بالمشهد الإعلامي الوطني.



وحملت النقابة، في بيان، وسائل الإعلام العمومية المسؤولية المباشرة عن تغييب الحدث، معتبرة أن هذا التصرف يخالف المبادئ المهنية وحق الجمهور في المعرفة، خاصة وأن الحدث شارك فيه "آلاف المواطنين للتعبير عن مطالب وطنية"، وفق نص البيان.

