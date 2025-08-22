Babnet   Latest update 12:48 Tunis

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر "التعتيم الإعلامي على مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل"

Publié le Vendredi 22 Août 2025 - 12:10
      
استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة، ما أسمته التعتيم الإعلامي على الحدث الذي نظمه يوم أمس الاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرة بأنه تصرف غير مقبول يضر بالمشهد الإعلامي الوطني.

وحملت النقابة، في بيان، وسائل الإعلام العمومية المسؤولية المباشرة عن تغييب الحدث، معتبرة أن هذا التصرف يخالف المبادئ المهنية وحق الجمهور في المعرفة، خاصة وأن الحدث شارك فيه "آلاف المواطنين للتعبير عن مطالب وطنية"، وفق نص البيان.

وأكدت أن "هذا التعتيم هو نتيجة تفكيك بعض آليات الرقابة المستقلة، مثل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، مما أتاح هيمنة السلطة التنفيذية على الإعلام العمومي"، منتقدة من "اختار الصمت المهني"، على حد تعبير النقابة.

وأبرزت أن هذا التخلي يحوّل الإعلام العمومي من خدمة عامة إلى أداة دعاية رسمية ويضعف ثقة الجمهور في المؤسسات الإعلامية، داعية أهل القطاع الصحفي إلى التمسك باستقلاليتهم المهنية ورفض كل التوصيات والتعليمات التي ترد خارج السياق المهني، والالتزام بـ ميثاق شرف المهنة و إيصال المعلومة للمواطن.


الجمعة 22 أوت 2025 | 28 صفر 1447
