الكريديف يخصص العدد 55 من مجلته لمسألة "الادماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات في الوسط الريفي"

أعلن، مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة 'الكريديف'، أنه سيخصص العدد 55 من مجلته لتسليط الضوء على مسألة "الادماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات في الوسط الريفي".

وأعلن المركز في بلاغ، فتح باب الترشح للمشاركة في انجاز هذا العدد عن طريق ايداع ملفات الترشح بمكتب ضبط المركز أو عبر البريد الالكترونيdirectiongeneralecredif@gmail.com في أجل أقصاه يوم الاثنين الموافق لغرة سبتمبر 2025 قبل منتصف النهار، مع التنصيص عل الظرف أو المراسلة عبارة "مجلة الكريديف عدد 55.

ودعا الراغبين في المشاركة الاطلاع على المعايير المرجعية المنشورة على موقع الكريديفwww.credif.nat.tn أو على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'.

