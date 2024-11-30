الشكندالي: قرار البنك المركزي الإبقاء على نسبة الفائدة عند 8% يضر العائلات والمستثمرين

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قال أستاذ الاقتصاد، رضا الشكندالي، في مداخلة إذاعية عبر "الديوان أف أم"، إن قرار البنك المركزي التونسي بالإبقاء على نسبة الفائدة عند 8% هو "مبالغة في الحذر" ويبعث برسالة سلبية للمستثمرين. وأوضح الشكندالي أن هذا القرار يخالف التوجهات العالمية، خاصة في ظل تراجع الركود الاقتصادي في العديد من البلدان.



وأضاف الشكندالي أن مؤسسات الدولة في تونس مترددة وخائفة، مما يعيق القطاع الخاص ويحد من حوافزه للاستثمار. وأكد أن نسبة النمو التي وضعتها الدولة لا يمكن تحقيقها في ظل استمرار هذا القرار بشأن الفائدة.





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وأشار الشكندالي إلى أن العائلات التونسية هي الأكثر تضرراً من هذا القرار، حيث يواجهون صعوبة كبيرة في بناء مسكن بسبب تكاليف التمويل المرتفعة نتيجة لنسبة الفائدة المرتفعة.



وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند مستوى 8% في ظل سياسة نقدية حذرة تهدف إلى مواجهة المخاطر التضخمية. هذا القرار جاء رغم تراجع معدل التضخم تدريجيًا إلى 6.7% في أكتوبر 2024، وهو مستوى مستقر للشهر الثالث على التوالي.



وأكد بيان البنك المركزي أن تراجع التضخم الضمني، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية الطازجة، بلغ 6.4% في أكتوبر، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بـ 6.7% في سبتمبر 2024 و8.9% قبل عام.



وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن التضخم المرتبط بالمواد الغذائية الطازجة، والتي شهدت زيادة بنسبة 13% في أكتوبر، استمر في الضغط على الاقتصاد.

وأشار الشكندالي إلى أن العائلات التونسية هي الأكثر تضرراً من هذا القرار، حيث يواجهون صعوبة كبيرة في بناء مسكن بسبب تكاليف التمويل المرتفعة نتيجة لنسبة الفائدة المرتفعة.وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند مستوى 8% في ظل سياسة نقدية حذرة تهدف إلى مواجهة المخاطر التضخمية. هذا القرار جاء رغم تراجع معدل التضخم تدريجيًا إلى 6.7% في أكتوبر 2024، وهو مستوى مستقر للشهر الثالث على التوالي.وأكد بيان البنك المركزي أن تراجع التضخم الضمني، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية الطازجة، بلغ 6.4% في أكتوبر، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بـ 6.7% في سبتمبر 2024 و8.9% قبل عام.وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن التضخم المرتبط بالمواد الغذائية الطازجة، والتي شهدت زيادة بنسبة 13% في أكتوبر، استمر في الضغط على الاقتصاد.