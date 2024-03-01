معز حديدان يوضح انعكاسات ارتفاع نسبة الكتلة النقدية المتداولة

نشر البنك المركزي قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في تونس والتي تخطت لأول مرة حاجز ال21 مليار دينار .... وفي تعليقه على هذا الرقم قال الخبير الاقتصادي معز حديدان في تصريح لاذاعة Express FM أنه كل ما تطور النشاط الاقتصادي كلما زادت نسبة الكتلة النقدية المتداولة ... مشيرا الا أن شهر جوان 2023 شهد تخطي عتبة ال20 مليار دينار ... مضيفا أن المشكل الحقيقي يتمثل في عدم تناسب وتناسق تطور نسبة الكتلة النقدية المتداولة بنسبة النمو ففي حين يتطور حجم العملة النقدية المتداولة ب6 بالمائة سنويا فان نسبة النمو في حدود ال 1 بالمائة في السنوات الأخيرة ... فيديو