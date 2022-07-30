إلغاء عرض لمين النهدي في مهرجان قصور الساف سلقطة

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وأبرز أن أسباب إلغاء العرض تعود أساساً إلى عدم إقبال الجماهير على اقتناء تذاكر المسرحية، إضافةً إلى "تداعيات" عرضي سوسة وقرطاج، وفق تعبيره.من جهة أخرى، أوضح محمد علي النهدي إبن لمين النهدي أن أسباب إلغاء العرض تعود إلى مشاكل لوجستية، عكس ما صرح به مدير المهرجان.و"نموت عليك"، وهي من تأليف وإخراج المنصف ذويب، تنتمي إلى جنس "الميلودراما"، كما يقدمها النهدي، وهي عمل ساخر دام عرضها 90 دقيقة. وتدور أحداث هذه الميلودراما حول "عيّاش" وهو مواطن تونسي عاطل عن العمل متزوّج ويعيش أوضاعا مادية واجتماعية صعبة دفعته إلى محاولة الانتحار، غير أن حادثة محاولة الانتحار جعلت منه شخصية مشهورة وبطلا وهميا بفضل سعي العديد من الأطراف من أحزاب وأقليات ومتشددين دينيين ومهربين لابتزازه والاستثمار في انتحاره.وتقمّص الأمين النهدي، في هذا العمل، ما يناهز 40 شخصية مختلفة، ناقدا بأسلوب هزلي ساخر الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية التي عاشتها تونس بعد الثورة. وتعرّض للاستثمار السياسي والمنظماتي والديني في آلام الناس لتحقيق مغانم ومنافع ذاتية.وجاء النص محمّلا بالمضامين والإيحاءات والرموز ليعكس الصعوبات التي يعيشها التونسيون بعد الثورة من استفحال لظاهرة البطالة وتفشي الإرهاب وارتفاع نسبة الفقر والتهميش وتدني المقدرة الشرائية وانقلاب القيم الأخلاقية في المجتمع وغيرها من المظاهر السائدة في تونس ما بعد 2011.