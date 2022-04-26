نجيب الشابي خلال الإعلان عن تشكيل "جبهة الخلاص": "نطالب بانتخابات مبكرة" ‎‎


Publié le Mardi 26 Avril 2022 - 10:43 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلن نجيب الشابي، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية عن تشكيل "جبهة الخلاص الوطني"، تضم أحزاب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحزب تونس الارادة وحزب أمل، إضافة إلى 5 منظمات.


وقال الشابي إن هذه الجبهة "ستعمل على توحيد الكفاح الميداني و إعداد برنامج الإنقاذ والدفع إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني دون إقصاء"، وفق تعبيره.
وأوضح أن "جبهة الخلاص لا تريد الرجوع إلى ما قبل 24 جويلية، ولكنها متمسّكة بالمؤسسة التشريعية وتنظيم انتخابات مبكرة".




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