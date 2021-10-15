إيقاف 5 رؤساء مصالح بمندوبية الشباب والرياضة واستنطاق مسؤولين آخرين بينهم وزيرة سابقة للرياضة بتهم الفساد المالي والإداري

Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 - 20:43قراءة: 0 د, 34 ث
وات - أفاد مساعد أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي، في تصريح ل"وات"، بأن النيابة العمومية أذنت، اليوم الجمعة، بإيقاف 5 رؤساء مصالح بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، وإدارج 3 آخرين في التفتيش، وإحالة 4 آخرين في حالة تقديم، من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.

وأوضح أن عملية الإيقاف هذه جاءت بعد تلقي النيابة العمومية بلاغا عن شبهة فساد بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، حيث أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الملف لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد، التي باشرت اليوم الجمعة البحث، وقامت باستنطاق المتهمين، ومن ضمنهم وزيرة سابقة للشباب والرياضة ومدير ديوان بالوزارة ومتفقدون بالوزارة.

ومن المنتظر أن يتم النظر لاحقا في الإجراءات القانونية ضد المحالين في حالة تقديم.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234307

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 16 Octobre 2021 à 07h 57m |           
ارجو انه اجراء يدخل فعلا في محاربة الفساد ويتم البت فيه بسرعة وانها ليست مجرد تهم كيدية
ثم ماذا عن الفساد في مراكز القوة في العاصمة وبقية الولايات
وماذا عمن "يختبؤون وراء الستائر" وقال عنهم رئيس الجمهورية انه "يعرفهم فردا فردا" متى يقع كشفهم ومحاكمتهم



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