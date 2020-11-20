النائب إيمان بالطيب تتظلّم لدى الغنوشي لما تتعرض اليه من مضايقات وتهديدات

باب نات -

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، ظهر اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 بقصر باردو، ايمان بالطيب النائب المستقل عن جهة نابل، التي اطلعته على ما تتعرض اليه في المدة الأخيرة من مضايقات وتهديدات على خلفية قيامها بعملها الرقابي.وقد أعرب رئيس المجلس عن رفضه لكل تهديد يتعرض له نواب الشعب اثناء قيامهم بواجبهم، مؤكّدا دعمه لكل النواب لأداء عملهم في أفضل الظروف، واستعداده لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية.كما شدد في ذات السياق على دور الدولة ومسؤوليّتها في حماية المواطنين كافة ومن ضمنهم في مجلس نواب الشعب.