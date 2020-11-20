   Chahrazed - يا نسيني وأنا عمري  

النائب إيمان بالطيب تتظلّم لدى الغنوشي لما تتعرض اليه من مضايقات وتهديدات

Publié le Vendredi 20 Novembre 2020 - 16:29 قراءة: 0 د, 26 ث
باب نات - استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، ظهر اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 بقصر باردو، ايمان بالطيب النائب المستقل عن جهة نابل، التي اطلعته على ما تتعرض اليه في المدة الأخيرة من مضايقات وتهديدات على خلفية قيامها بعملها الرقابي.

وقد أعرب رئيس المجلس عن رفضه لكل تهديد يتعرض له نواب الشعب اثناء قيامهم بواجبهم، مؤكّدا دعمه لكل النواب لأداء عملهم في أفضل الظروف، واستعداده لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية.


كما شدد في ذات السياق على دور الدولة ومسؤوليّتها في حماية المواطنين كافة ومن ضمنهم في مجلس نواب الشعب.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215399

Observateur  (Canada)  |Vendredi 20 Novembre 2020 à 16h 47m |           
Le sexisme enraciné dans l'esprit malade des tunisiens qui n'accepte pas qu'une député ou autre ne doit pas porter le qualificatif féminin comme
النائبة
au lieu de
النائب
, doit disparaitre et c'est honteux et scandaleux qu'il est encore utilisé et qu'on veut continuer de viriliser la société.



En continu

Toutes les news
.

الجمعة 20 نوفمبر 2020 | 5 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:09 14:48 12:12 07:03 05:32
14°
 20° % 76 :الرطــوبة
تونــس 14°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
20°-1418°-1418°-1520°-1618°-15
  • Avoirs en devises
    21486,3

  • (20 nov)
  • Jours d'importation
    148
  •              1 € = 3,25254 DT        1$ =2,73857 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 nov)   1425,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة