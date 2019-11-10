رئيس الجمهورية و الشاهد يشرفان على الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة

Dimanche 10 Novembre 2019



باب نات

- بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة في دورته 62 تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأحد 10 نوفمبر 2019 بالمركب الجامعي بالمنار غراسة شجرة زيتون صحبة رئيس الحكومة يوسف الشاهد.كما تولى بالمناسبة طالبين و طفلين غراسة شجرتي زيتون.و أطلع رئيس الدولة على بيانات تهم بالخصوص توسيع التشجير الغابي و الغراسات الرعوية و أهم المنتوجات الغابية المباشرة و غير المباشرة و مشروع تحسين التصرف المندمج في 25 وحدة مشهدية بالمناطق الأقل نموا و ما ستوفره من فرص اقتصادية للمجتمعات المحلية. كما تولى المدير العام لإدارة الغابات تقديم معطيات حول المراكز الغابية بالبلاد و الشغور الذي تشكو منه فيما يخص تقلص عدد الفنيين.و من جانبها قدمت رئيسة بلدية تونس معطيات حول تدخلات البلدية في مجال المساحات الخضراء و المنتزهات بالشراكة مع المجتمع المدني و برنامج تطوير الحدائق بالجهة.و أكد رئيس الدولة على ضرورة حماية الغابات و دعم التشجير و توسيع المناطق الخضراء و العناية بها وأهمية انخراط المواطنين في المحافظة عليها والتصدي لكل أشكال الاعتداء ضدهاو حضرالموكب بالخصوص عدد من نواب الجهة و والي تونس وممثلين عن وزارتي الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري و الشؤون المحلية و البيئة و ثلة من اطارات الجهة .