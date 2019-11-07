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سمير الشفي: الحديث على ان الامين العام للاتحاد يتحصل على 30 مليون شهريا كذب وبهتان

Jeudi 07 Novembre 2019

Jeudi 07 Novembre 2019
باب نات - انتقد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي في مداخلة على قناة التاسعة حملات التشويه ضد قيادات الاتحاد ونقابييه .
وقال سمير الشفي " كثير من النقابيين الذين تورطوا في الفساد ابان النظام السابق تم التخلي عنهم ولكن في المقابل نرفض ان يتم التهجم علينا من ائتلاف الكرامة او من غيره.
وأضاف سمير الشفي "ائتلاف الكرامة لا يملكون برنامج و برنامجهم الوحيد هو الإساءة و الإفتراء والثلب متابعا " ذلك الائتلاف لم يذهب للقضاء وهو ما يدل على عدم وجود ادلة لاتهاماتهم".
وطالب سمير الشفي من هيئة مكافحة الفساد نشر املاك قيادات الاتحاد مضيفا " الحديث عن رواتبنا التي تزيد عن 30 الف دينار بما فيهم الامين العام للاتحاد غير صحيحة وان رواتبنا قريبة من رواتب الفقراء والمهمشين".


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192261

MedTunisie  (Tunisia)  |Jeudi 07 Novembre 2019 à 08h 16m |           
لماذا لم يضرب الاتحاد من بين 17 ديسمبر و 14 جانفي 2011 . و أعلن أول اضراب مفتوح يوم 23 جانفي 2011 بعد تسعة ايام من هروب بن على لماذا تعمد قطع فرحة التونسيين بالثورة



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