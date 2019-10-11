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فضيحة تهز عرش قلب تونس : ''النائب'' زهير مخلوف متحرش ويمارس فعل ''غير أخلاقي'' في الطريق العام؟؟؟

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - نشرت الخميس 10 أكتوبر، فتاة بجهة نابل تدعى سلمى بوترعه صورا لشخص أكدت ملتقطتها أنه كان يلاحقها بسيارته ويتحرش بها خلال توجهها لمعهد دار شعبان للدراسة.

وأشارت الفتاة أنها أرادات توثيق الحادثة وقامت في مرحلة أولي بتصوير الرقم المنجمي للسيارة قبل أن تتمكن من تصوير سائقها الذي كان حسب شهادتها يمارس فعل ''شاذ غير أخلاقي'' في سيارته.
وكانت الفضيحة المدوية أن "المتحرش" الذي يظهر في الصور هو القيادي بقلب تونس ورئيس قائمته بنابل الفائز بمقعد في البرلمان الجديد زهير مخلوف حتى أنه كان يرتدي قميص الحزب وعليه صورة القروي.


وأمام هذه الصور الواضحة لم يجد زهير مخلوف الا ان يؤكد صحة الصور وأنه فعلا الشخص الذي يظهر فيها لكنه نفى كل ما نسب إليه من تحرش وممارسة فعل غير أخلاقي في الطريق العام وقال ان كل ما في الامر هو انه يعاني من مرض السكري وأنه حاصره التبول فكان بصدد التبول في قارورة داخل السيارة.

ورغم نفي مخلوف الا ان النشطاء على موقع الفايسبوك اعتبروا ما جاء علي لسانه تبريرات واهية وضحكا على الذقون وتساءلوا مستنكرين " هل يستعمل نائبنا الموقر الصابون للتبول؟؟" فيما اعتبر ٱخرون أن مخلوف يعاني من أمراض نفسية ودعوا له بالشفاء العاجل متوجهين الشعب التونسي بأحر التهاني على هذا النائب الجديد".

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190781

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 08h 08m |           
خبر صادم ومقرف أن يعمد نائب على ملاحقة القاصرات أمام المعاهد ليمارس شذوذه أمام الملإ في الطريق العام .وعلى النيابة ملاحقته قضائيا .كما نطالب الحكومة بتوفير وسائل النقل للتلاميذ لوقايتهم من المنحرفين والشاذين في الطريق .



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