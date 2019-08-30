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مورو ينشر الفيديو الأصلي الذي بث ''مقتطع ومركّب'' على قناة التاسعة

Vendredi 30 Août 2019

Vendredi 30 Août 2019
باب نات - وقع الخميس 29 أوت، المترشّح للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو ضحية ''فيديو مركّب'' بثّته قناة التاسعة في برنامج ساكن قرطاج الذي يقدّمه الاعلامي بوبكر بن عكاشة.

وتم بث فيديو مقتطع ومركّب لمورو من محاضرة ألقاها في عمان يوحي بأن مورو لديه برنامج ايديولوجي ويسعى لإقامة دولة الاسلام وفق الفيديو المفبرك.


وخلال حضوره في البرنامج شدّد مورو على أن الفيديو مفبرك وتعهّد بالانسحاب من سباق الرئاسة في حال ثبت أن الفيديو ليس مفبرك وطالب ببث الفيديو الأصلي الأمر الذي لم يحصل.

وردّا على هذه الفبركة نشرت صفحة تابعة لحملة مورو الفيديو الأصلي الذي يبرز أن مورو كان يسرد فيه موقف المتطرفين من الاسلاميين ويردّ عليه.

وشبّه عديد النشطاء فبركة هذا الفيديو لعبد الفتاح مورو بفبركة الفيديو الشهير للمرزوقي من طرف برنامج اليوم الثامن آنذاك الذي يقدّمه حمزة البلومي.





  
  
     
  
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