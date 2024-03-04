Babnet

قبلة بايدن لميلوني تثير ضجة.. (فيديو)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65e562d7291457.08928912_fnqmhjligeopk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 04 Mars 2024 - 06:45 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أثار فيديو من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني مؤخرا ضجة وجدلا واسعين على وسائل التواصل الاجتماعي .

واستقبل بايدن ميلوني في المكتب البيضاوي بأغنية "جورجيا في ذهني" للفنان راي تشارلز، وبينما كانت المسؤولة الإيطالية على وشك مغادرة البيت الأبيض، قام الرئيس الأمريكي بطبع قبلة على رأسها، الأمر الذي أربكها.

...

وانتشر الفيديو على منصة "إكس" كالنار في الهشيم، مثيرا موجة من الجدل الواسعة وانتقادات لاذعة لبايدن، خاصة أن اللقاء كان رسمي وليس خلال مناسبة خاصة أو لقاء ودي بين المسؤولين.

وجاءت أغلب التعليقات على المقطع ساخرة، حيث علق أحدهم: "بمقام جدها صفو النية"، وآخر قال: "يا جماعة ما تكبروا الموضوع مثل أبوها".

فيما رآى البعض أن مثل هذا السلوك "ليس فقط غير مهني، بل هو عدم احترام تجاه امرأة ناضجة تتولى رئاسة وزراء دولة".







   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283319


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 06:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
All Radio in One    
*.*.*