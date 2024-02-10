وفاة وزير العدل الفرنسي السابق روبرت بادينتر الذي ألغى عقوبة الإعدام





ولطالما ناضل الراحل والذي كان من الشخصيات التي طبعت سنوات ميتران، حتى آخر رمق، في سبيل إلغاء عقوبة الإعدام.



توفي المحامي اللامع ووزير العدل الفرنسي السابق روبرت بادينتر ليل الخميس الجمعة عن 95 عاما.ولطالما ناضل الراحل والذي كان من الشخصيات التي طبعت سنوات ميتران، حتى آخر رمق، في سبيل إلغاء عقوبة الإعدام.

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بالمناسبة، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة عن أنه سيتم تخصيص "تكريم وطني" لبادينتر.



ونعى ماكرون "معلم أجيال عديدة"، وأيضا "الضمير". وقال على هامش زيارة إلى بوردو مخصصة لقطاع العدالة وللشرطة: "لقد فقدت الأمة بالتأكيد رجلا ومحاميا عظيما ورجلا حكيما".



فرانس24/ أ ف ب