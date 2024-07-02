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القبض على عفيف الفريقي تنفيذا لبطاقة إيداع صادرة في حقه

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Publié le Mardi 02 Juillet 2024 - 01:08 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، أن الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني ألقت، يوم الإثنين، القبض على المتهم عفيف بن حسين بن أحمد الفريقي تنفيذا لبطاقة إيداع صادرة في حقه عن دائرة الاتهام عدد 32 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التابع للمحكمة الابتدائية بتونس.

وأوضح الترخاني، في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن بطاقة الإيداع في حق المعني بالأمر صدرت من أجل تهم تصرف مدير جمعية ذات مصلحة عمومية دون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلاسها أو اختلاس حجج قائمة مقامها أو رقاع أو رسوم أو عقود أو منقولات كانت بيده بمقتضى وضيفه، أو حوّلها بأي كيفية كانت والتدليس ومسك واستعمال مدلس وإقامة شهادة نصّ فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية واستعمالها.

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وأضاف أن القبض على الفريقي يأتي كذلك تنفيذا لبطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق بالمكتب 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس.


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