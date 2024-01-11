هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات

باشرت صباح اليوم الخميس11 جانفي 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،النظر في ملف فساد مالي واداري شملت الابحاث فيه رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات والاعلامي عفيف الفريقي ،الذي وجهت له تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لا لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.



بالمناداة على المتهم تبين انه لم يحضر الجلسة ،كما بينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى فقررت تأجيل المحاكمة لجلسة أفريل المقبل .





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يذكر ان الفريقى محال بحالة فرار في ملف القضية