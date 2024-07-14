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الفنان الكوميدي سعدي الزيداني في ذمة الله

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Publié le Dimanche 14 Juillet 2024 - 08:15 قراءة: 0 د, 24 ث
      
توفي ،صباح اليوم الأحد، الممثل التونسي المعروف بأدواره الكوميدية سعدي الزيداني عن عمر 48 عاما ،وفق ما أعلنت عنه اذاعة "ديوان اف ام" التي يعمل المرحوم ضمن فريق عملها

والسعدي زيداني هو أستاذ مسرح متخرج من المعهد العالي للفن المسرحي وشارك في عديد الأعمال الكوميدية التلفزية والاذاعية على غرار نسيبتي العزيزة و الحجر الصحي
كما أنتج عدة فقرات كوميدية على غرار ''مواطن صالح ''الو السعدي'' و''أووه على السعدي'' .
...

رحم الله الفقيد و انا لله و انا اليه راجعون


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