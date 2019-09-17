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17 سبتمبر يوم من ايام الثورة.. لقد نجونا مرة اخرى.. لقد فشلوا مرة أخرى!

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
نصرالدين السويلمي

قوى انتهازية وأخرى مصابة بالنهضوفوبيا تسعى منذ سنوات إلى تحويل نظام الحكم الى نظام رئاسي، وذلك حتى يتسنى سحب البساط من كتلة النهضة التي تصدرت التأسيسي وعادت وتصدرت البرلمان بعد سنة من صدارة النداء، نفس تلك القوى تتمنى اليوم لو اقتصرت صلاحيات الرئيس على تحية العلم وحضور موائد الغداء على شرف ضيوف تونس، قلنا لهم انكم تعيشون اللحظة ولا تهمكم تونس بقدر ما يهمكم التلهميڨ السياسي، اغتروا بالسبسي واعتقدوا أن الرئاسة اصطفاها الله لهم من دون العالمين، ولما نكبوا في غنيمتهم اكتشفوا انهم كانوا يخططون إلى حتفهم.


اليوم ندرك رحمة توزيع السلطات، اليوم وبعد ساعتين من الضغوطات العالية ومن نزول مراكز القوة بكل ثقلها لترتيب توليفة انقلابية تستهدف منصب الرئاسة ندرك أن التوزيع العادل للصلاحيات لا يقل شانا عن التوزيع العادل للثروات، ندرك كيف عبثت بنا الرئاسة الشمولية طوال عقود كما عبثت بوطن عربي كامل.

اليوم 17 سبتمبر....العرض الاول.. إقصاء صاحب المركز الثاني لدواعي قانونية وتصعيد مورو...النهضة ترد: الشعب اختار قيس ونبيل وليس مورو، العرض مرفوض...اذا يصعد الرابع الى المركز الثاني بعد امتناع صاحب المركز الثالث... النهضة ترد: سيبقى صاحب المركز الثالث في السباق لكنه لن ينشط حملة انتخابية ولن يشارك بجدية في السباق....مكينة مجرمة: يبدو ان خروقات مسقطة قام بها صاحب المركز الثالث قد تحتم الاستنجاد بالمتشرح الرابع....الهيئة تتجاهل ...الهيئة تماطل...الهيئة تتجاوز الضغوطات وتعلن النتيجة.........لقد نجونا مرة اخرى... قلناها من قبل"ثورة بوسبعة ارواح".. دعوها فإنها مأمورة.


  
  
     
  
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